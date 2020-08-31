Malazgirt'te uzaktan eğitimin ilk ders zili çaldı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 18 Eylül Cuma gününe kadar uzaktan yürütülecek yeni eğitim-öğretim yılı başladı.

Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Kılıç'ın katılımıyla program düzenlendi.

Kaya, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğretmenler ilk ders zilinin çalmasıyla sınıflara geçti.