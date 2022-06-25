Mali'de kamplara sığınan aileler zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
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Mali'de kamplara sığınan aileler zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor

25.06.2022 11:40

Mali'nin iç ve kuzey kesimlerindeki terör saldırılarından kaçıp başkent Bamako'daki kamplara sığınan Malililer, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Mali'nin iç ve kuzey kesimlerindeki terör saldırılarından kaçıp başkent Bamako'daki kamplara sığınan Malililer, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Mali'de devam eden iç karışıklık ve terör saldırıları nedeniyle evlerinden ayrılan binlerce Malili, yaşamlarını başkent Bamako'daki kamplarda sürdürüyor.

Bamako'da daha önce canlı hayvan pazarı olarak kullanılan alan, "Faladie Kampı" ismiyle iç göçle gelenlere tahsis edildi.

Burada satılan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla bir arada yaşayan Malililer, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkıları ve başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelerdeki Müslümanlardan gelen ramazan yardımı, kurbanlık bağışı gibi desteklerle hayatta kalmaya çalışıyor.

Elektriği olmayan kampta derme çatma çadırlarda kalan Malililer, yazın aşırı sıcaklara, bahar mevsimlerinde ise şiddetli yağışlara maruz kalıyor.

Günlerini çamurla kaplı zeminde oynayarak geçiren çocuklar ise çeşitli hastalıklarla mücadele ediyor. Kampta sosyal yardımlar, Muslim Hands (Müslüman Eller) Derneğince koordine ediliyor.

"Türkiye'nin yardımları bu kampta hissediliyor"

Derneğin mali direktörü Fode N'diaye, AA muhabirine, kamptaki insanların çok zor şartlarda yaşadığını, kayda değer bir gelirleri olmadığını söyledi.

Bamako'da tarım yapılabildiğini ancak kamp alanlarının tarıma elverişli olmadığına işaret eden N'diaye, "Bamako'da birkaç kamp var. Toplam 5 bin aile bu şartlar altında yaşıyor. Para kazanma durumu söz konusu değil. Sadece erkekler buradaki hayvanların alım satım ve kesim işlerinde satıcılara yardımcı olarak bir miktar para kazanabiliyor." dedi.

N'diaye, Türkiye'den İyilik Sağlık Derneğinin Faladie Kampı'nda sağlık taraması yaptığını, en çok ishal, sıtma, vücut ağrıları ve yeni doğan çocuklarda ağır hastalıklarla karşılaştıklarını anlattı.

Kampın yardımlarla ayakta kalabildiğine dikkati çeken N'diaye, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ve Türk halkının yardımları bu kampta hissediliyor. Ramazanda gıda kolileri, adak ve akika kurbanları, Kurban Bayramı'nda kurbanlarla Türkiye, Mali'deki kampa desteğini her zaman veriyor. TİKA'nın organize ettiği, İyilik Sağlık Derneğinin burada yaptığı sağlık çalışmalarıyla insanlara bir nebze olsun yardımları dokunuyor. İyilik Sağlık Derneği bir yılın ardından yine gelerek burada sağlık çalışmaları gerçekleştiriyor. Bizim için çok önemli ve değerli bir çalışma. Mali halkı olarak Türklere, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz."

"Bir hastayı muayene etmek için dört dil kullanmamız gerekti"

İyilik Sağlık Derneği üyelerinden acil tıp uzmanı Hüseyin Özsemerci ise ilk kez Afrika'ya geldiğini, doktor Talha Karadoğan ile yalnızca Faladie Kampı'nda bir günde 450 kişiyi birinci derece sağlık hizmetiyle buluşturduklarını ifade etti.

Türkiye'den Mali'ye bir ton civarında ilaç da getirdiklerini bildiren Özsemerci, şöyle devam etti:

"Ben Afrika'yı daha önce görmemiştim, benim için çok ufuk açıcı oldu. Hastalar, sorunlarını yerel dilleriyle anlattı. Burada hem yerel dil hem de Fransızca bilen arkadaşlar, problemlerini Fransızcaya çevirdi. Hem Fransızca hem İngilizce bilen başka bir rehber ise konuyu bize İngilizce olarak anlattı. Biz de kendi aramızda Türkçe konuşuyoruz. Yani bir hastayı muayene etmek için dört dil kullanmamız gerekti."

Sağlık taramasında duygusal olarak yoğun anlar yaşadığının altını çizen Özsemerci, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak durumdaki insanlara yardım etmekten mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Türkiye, İyilik, Bamako, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mali'de kamplara sığınan aileler zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika

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