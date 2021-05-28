MALKARA'DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Mustafa Kaval(63), yaralandı.

Kaza, Malkara- Tekirdağ karayolunun Çavuşköy Mahallesi kavşağında meydana geldi.Mustafa Kaval, kullandığı motosikletle, kavşakta dönüş yapan Muammer Dere'nin kullandığı 59 TA 797 plakalı otomobille çarpıştı. Kaskı bulunmayan Kaval, çarpışmanın şiddetiyle yere düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Kaval, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Muammer Dere, Ben otomobilimle karşıya geçtim. Malkara yönünden gelen motosiklet bana arkadan vurdu. Hızlı geliyordu, duramadı. Benim yapacak bir şeyim kalmadı. Tabi ki kimse istemez böyle kaza olsun. Keşke olmasaydı, üzgünüm dedi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.