Mandelson Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mandelson Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Mandelson Hakkında Soruşturma Başlatıldı
06.02.2026 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski büyükelçi Peter Mandelson'ın Epstein ile bağlantıları nedeniyle iki adreste arama yapıldı.

Londra Metropolitan Polisi, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları olduğu bilinen İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson hakkında yürütülen soruşturma kapsamında iki ayrı adreste arama yapıldığını doğruladı.

İKİ ADRESTE ARAMA YAPILDI

Londra Metropolitan Polisi'nde Yardımcı Komiser Hayley Sewart, yaptığı yazılı açıklamada, merkezi uzman suçlar birimine bağlı ekiplerin Wiltshire ve Camden bölgelerinde bulunan iki adreste arama kararı uyguladığını bildirdi.

Sewart, söz konusu aramaların "kamu görevinde suistimal" suçlamalarına ilişkin yürütülen ve halen devam eden bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

72 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI YOK

Açıklamada, soruşturmanın 72 yaşındaki bir erkekle bağlantılı olduğu kaydedilirken, şu aşamada herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı vurgulandı. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü ifade etti.

EPSTEIN'E "EN İYİ DOSTUM" DİYE HİTAP ETMİŞTİ

ABD'de 9 Eylül 2025 tarihinde ortaya çıkan yazışmalarda, Şubat 2025'te İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği görevine başlayan Mandelson'ın, Epstein'e "En iyi dostum" diye hitap ettiği görülmüştü.

Mandelson'ın Epstein'e gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

75 BİN DOLAR VE UYGUNSUZ FOTOĞRAFLAR

Yazışmaların kamuoyuna yansımasının ardından görevden alınan Mandelson hakkında daha sonra ortaya çıkan belgelerde, eski büyükelçinin Epstein'den 75 bin dolar aldığı belirlendi. Ayrıca, reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğraflarının yayımlandığı bildirildi.

Mandelson ise söz konusu para transferini hatırlamadığını savundu.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Skandalın büyümesi üzerine Peter Mandelson, önce İşçi Partisi üyeliğinden, ardından da Lordlar Kamarası üyeliğinden istifa etti.

STARMER'DAN ÖZÜR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için pişmanlık duyduğunu açıklayarak kamuoyundan özür dilemişti.

Kaynak: AA

Jeffrey Epstein, İngiltere, Londra, Güncel, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mandelson Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik
Forvet transferi olacak mı Tedesco’dan net cevap Forvet transferi olacak mı? Tedesco'dan net cevap
Trump’tan kiliselere şakayla karışık tehdit: Hakkımda kötü konuşursanız vergi muafiyetiniz gider Trump'tan kiliselere şakayla karışık tehdit: Hakkımda kötü konuşursanız vergi muafiyetiniz gider
SGK ve BDDK’ya kritik atamalar SGK ve BDDK'ya kritik atamalar
Norveç’te Epstein bağlantılı ilk soruşturma, eski başbakan mercek altında Norveç'te Epstein bağlantılı ilk soruşturma, eski başbakan mercek altında
Başsavcı Gürlek CHP’lilerden kazandığı tazminatları AFAD’a bağışlıyor Başsavcı Gürlek CHP'lilerden kazandığı tazminatları AFAD'a bağışlıyor
İki ilde kuvvetli yağış Can kayıpları var İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var
Dünya şokta Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

20:39
İspanya’da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi
İspanya'da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi
20:19
İzmir’de su kesintileri sona erdi
İzmir'de su kesintileri sona erdi
19:44
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu
19:39
Eminönü’nde banka soygunu
Eminönü'nde banka soygunu
19:29
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı Çok sayıda yaralı var
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı! Çok sayıda yaralı var
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 21:23:45. #7.11#
SON DAKİKA: Mandelson Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.