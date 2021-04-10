Manisa'da Şehit Polis Onur Ramazan Bayram adına kütüphane kuruldu - Son Dakika

Alaşehir Girelli Şehit Mehmet Şimşek İlkokulu ve Ortaokuluna, "UltrAslan Taraftar Grubu" üyeleri tarafından Şehit Polis Onur Ramazan Bayram adına kütüphane kuruldu.

Kütüphanenin açılışı için düzenlenen törene Bayram'ın babası Nail Bayram, annesi Semra Bayram ile kardeşi Cenap Bayram ve Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'un, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz ve Alaşehir UltrAslan taraftar grubu üyeleri katıldı.

Kaymakam Uçgun, Alaşehir UltrAslan Taraftar Grubu temsilcisi Ahmet Ünlütürk'e plaket verdi.