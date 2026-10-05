Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı - Son Dakika
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Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı

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Maraş dondurmacısının turist bir kadın müşterisine yaptığı şov ve dondurma yedirdiği anlar tartışma yarattı. Bazı kişiler dondurmacının hareketlerini "taciz" olarak nitelendirirken, bazıları ise kadının eğlendiğine ve şova isteyerek eşlik ettiğine dikkat çekti.

Maraş dondurması satıcısının turist bir kadın müşterisine yaptığı geleneksel dondurma şovu tartışmalara neden oldu. Dondurmacının müşterisine dondurma yedirdiği sırada yaptığı hareketler farklı yorumları beraberinde getirdi.

"BU TACİZ" DİYENLER OLDU

Görüntülerin yayılmasının ardından bazı kişiler, dondurmacının kadın müşteriye yönelik hareketlerini fazla yakın ve rahatsız edici bularak "Bu taciz" şeklinde tepki gösterdi.

"KADIN EĞLENİYOR" YORUMLARI DA GELDİ

Bazı kişiler ise görüntülerde turist kadının şova eşlik ettiğine ve eğlendiğine dikkat çekerek yapılan eleştirilere karşı çıktı. Dondurmacının hareketlerinin Maraş dondurması satışlarında yapılan şovun bir parçası olduğunu savunanlar da oldu.

Turist kadın ile dondurmacı arasındaki görüntüler böylece iki farklı görüşün karşı karşıya geldiği bir tartışmaya dönüştü.

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    Yorumlar (14)

  • yalçın çagliyan yalçın çagliyan:
    iyice b… k cikartilar 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    şarlatanimiz bitmez 0 0 Yanıtla
  • Gencer Guney Gencer Guney:
    iki ahlaksız tencere kapak 0 0 Yanıtla
  • aybike.kalkuz aybike.kalkuz:
    saçma salak hiç hoş değil.. 0 0 Yanıtla
  • Bir rüya null Bir rüya null:
    taciz. kadında o hareketi yapanda aşağılık... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı - Son Dakika
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