Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı

Maraş dondurması satıcısının turist bir kadın müşterisine yaptığı geleneksel dondurma şovu tartışmalara neden oldu. Dondurmacının müşterisine dondurma yedirdiği sırada yaptığı hareketler farklı yorumları beraberinde getirdi.

"BU TACİZ" DİYENLER OLDU

Görüntülerin yayılmasının ardından bazı kişiler, dondurmacının kadın müşteriye yönelik hareketlerini fazla yakın ve rahatsız edici bularak "Bu taciz" şeklinde tepki gösterdi.

"KADIN EĞLENİYOR" YORUMLARI DA GELDİ

Bazı kişiler ise görüntülerde turist kadının şova eşlik ettiğine ve eğlendiğine dikkat çekerek yapılan eleştirilere karşı çıktı. Dondurmacının hareketlerinin Maraş dondurması satışlarında yapılan şovun bir parçası olduğunu savunanlar da oldu.

Turist kadın ile dondurmacı arasındaki görüntüler böylece iki farklı görüşün karşı karşıya geldiği bir tartışmaya dönüştü.