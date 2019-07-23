Marcus Coco'nun İlk Eğitim Oturumu
1 saat önce
FC Nantes yeni imza attı Marcus Coco ilk kez Guingamp'tan hareketle birlikte eğitim alanına girdi. Coco, 2019-20 Ligue 1 sezonu öncesinde hazırlıklarına başlarken ilk takım eğitiminde yer aldı.
FC Nantes
yeni imza attı Marcus Coco ilk kez Guingamp
'tan hareketle birlikte eğitim alanına girdi. Coco, 2019-20 Ligue 1 sezonu öncesinde hazırlıklarına başlarken ilk takım eğitiminde yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:05
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