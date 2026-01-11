Mardin\'de Kar Sonrası Temizlik

Mardin'de etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri tarihi 1. Cadde'de temizlik yaptı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, kentte etkili olan kar yağışının ardından temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler tarafından tazyikli su kullanılarak tarihi 1. Cadde'de temizlik çalışması yürütüldü, ahşap saksılar ve çöp kutuları yenilendi, ihtiyaç duyulan alanlara da yeni saksı ve çöp kutuları yerleştirildi.