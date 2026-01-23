Mardin'de Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mardin'de Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu

23.01.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de etkili kar yağışı nedeniyle 5 kaza meydana geldi, 3 kişi yaralandı, yollar kapandı.

MARDİN'de gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda meydana gelen 5 kazada 3 kişi yaralandı. 90 kırsal mahallenin yolu kapanırken, Mardin-Diyarbakır kara yolunun bir bölümü ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.

Mardin ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, kayganlaşan yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, Artuklu, Kızıltepe, Mazıdağı ve Ömerli ilçelerindeki 5 trafik kazasında da 3 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kentte 90 kırsal mahallenin yolu kapandı. Karla mücadele ekiplerinin yolları ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Kar yağışının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ana arterler ve bağlantı yollarında tuzlama yapılırken, kaldırımlarda da kar temizleme çalışmaları gerçekleştirildi. Artuklu Belediyesi ekipleri, kar küreme çalışmalarını sürdürürken, buzlanmaya karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle Mardin-Diyarbakır istikametinde ağır tonajlı araçlara yönelik trafik kısıtlaması uygulandı. Mardin Artuklu Üniversitesi ile TEİAŞ kavşakları sonrasında ağır tonajlı araç geçişi durdurulurken, bu araçlar spor salonu önü TIR parkına yönlendiriliyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve yol durumunu takip ederek güzergahlarını planlamaları konusunda uyardı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Mardin, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Otel odasında sır ölüm Cansız bedeni bulundu Otel odasında sır ölüm! Cansız bedeni bulundu
Diyarbakır’da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor
Güllü’nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama... Güllü'nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

14:14
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
13:16
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
13:03
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 14:34:01. #7.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.