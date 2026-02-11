Mardin'de Yoğun Sis, Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü - Son Dakika
Mardin'de Yoğun Sis, Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü

11.02.2026 12:50
Mardin'de etkili olan yoğun sis, sürücü ve yayaları zor durumda bırakarak görüş mesafesini 10 metreye indirdi.

MARDİN'de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler ve yayalar trafikte zor anlar yaşadı.

Artuklu ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar indi. Trafikte sürücüler, farlarını yakıp, düşük hızda ilerledi. Tarihi yapıların gözden kaybolduğu kentte, sisin gün boyunca etkili olacağı bekleniyor. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi. Yetkililer, sisin etkili olduğu saatlerde sürücülerin hızlarını düşürmeleri, takip mesafesini korumaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Mardin'de yoğun sisin etkili olduğunu belirten sürücü Ahmet Dağ, "Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Trafikte ilerlerken sis lambalarını yakmaları lazım. Olası kazalara karşı düşük hız ve manevralardan kaçınmak büyük önem taşıyor. Yayalara dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

