Mardin'de Zirai Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulacak - Son Dakika
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Mardin'de Zirai Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulacak

02.03.2022 11:08
Mardin'de Zirai Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulacak

Mardin'de Zirai Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulacak.

Mardin'de Zirai Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulacak.

Mardin Artuklu Üniversitesinden (MAÜ) yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğüne Mardin Zirai Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kurulumu için başvuru dosyasının hazırlanmasını ve oluşturulan işbirliğin devamı ile iş birliğine hazır potansiyel paydaşların arttırılmasını sağlamak amacıyla Mardin Valiliğinde protokol imzalandı.

Protokol, Vali Mahmut Demirtaş, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mardin İl Koordinatörü Erdal Çelik, KOSGEB Mardin Müdürü Abdullah Yurten, il ilçe ticaret ve sanayi odası başkanları ile Mardin Organize Sanayi Bölgesi başkanları arasında imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, kurucu heyeti temsil etmek ve gerekli müracaatları yapmak üzere MAÜ Rektörlüğünün görevlendirildiğini bildirdi.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleriyle teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe üretim yöntemlerinde ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesinin amaçlandığını kaydeden Özcoşar, verimliliği artıracak ve üretim maliyetlerini düşürecek yeniliklerin geliştirilmesi, işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması, araştırmacılara iş imkanlarının sağlanması ve ileri teknoloji yatırımları yapacak yabancı sermayenin ülkeye girişinin hızlandırılması ile sanayinin rekabet gücünün artırılması kapsamında bireysel girişimleri ortak platformda buluşturarak bölgesel küresel üretimin hedeflendiğini belirtti.

Özcoşar, kurulması planlanan Mardin Zirai Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kuruluş çalışmalarına Vali Demirtaş'ın büyük destek sunduğunu ve heyetin oluşturulması noktasında Valilik ve diğer tüm paydaşlara teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de Zirai Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulacak - Son Dakika


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