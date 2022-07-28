Mardin'de damdan düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de damdan düşen çocuk hayatını kaybetti

28.07.2022 11:35
Mardin'de damdan düşen çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde damdan düşen 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde damdan düşen 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Mazıdağı kırsal Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 yaşındaki Serkan Aktimur, çıktığı damda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aktimur, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olarak hastaneye yetiştirilen küçük çocuk burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Yeşilköy Mahallesi, Jandarma, Mazıdağı, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de damdan düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de damdan düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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