Mardin kamışlı'daki rus uçağı hareketliliği, nusaybin'den görüntülendi
7 saat önce
Kamışlı'daki Rus uçağı hareketliliği, Nusaybin'den görüntülendiSURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanında Rus kargo uçağının inişi ve kalkışı, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:18 Kaynak: DHA
Kamışlı'daki Rus uçağı hareketliliği, Nusaybin'den görüntülendi
SURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanında Rus kargo uçağının inişi ve kalkışı, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Mardin Nusaybin'in karşısında yer alan Kamışlı'da, rejim kontrolündeki havaalanında 23 Ekim'de başlayan Rus kargo uçağı hareketliliği, bugün de sürdü. Kamışlı'da bulunan havaalanındaki Rus kargo uçağının öğle saatlerinde iniş ve kalkışı, Nusaybin'den görüntülendi.
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