Son Dakika Haberleri: Mardin kamışlı'daki rus uçağı hareketliliği, nusaybin'den görüntülendi
Son Dakika Güncel Mardin kamışlı'daki rus uçağı hareketliliği, nusaybin'den görüntülendi

Mardin kamışlı'daki rus uçağı hareketliliği, nusaybin'den görüntülendi

7 saat önce

Kamışlı'daki Rus uçağı hareketliliği, Nusaybin'den görüntülendiSURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanında Rus kargo uçağının inişi ve kalkışı, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Kamışlı'daki Rus uçağı hareketliliği, Nusaybin'den görüntülendi

SURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanında Rus kargo uçağının inişi ve kalkışı, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Mardin Nusaybin'in karşısında yer alan Kamışlı'da, rejim kontrolündeki havaalanında 23 Ekim'de başlayan Rus kargo uçağı hareketliliği, bugün de sürdü. Kamışlı'da bulunan havaalanındaki Rus kargo uçağının öğle saatlerinde iniş ve kalkışı, Nusaybin'den görüntülendi.

Mardin kamışlı'daki rus uçağı hareketliliği, nusaybin'den görüntülendi

Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:18 Kaynak: DHA
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