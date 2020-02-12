Marmaris'teki kazada kask sayesinde hayata tutundu - Son Dakika
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Marmaris'teki kazada kask sayesinde hayata tutundu

6 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kamyonet ile motosikletin karıştığı kazada sürücüler Hüseyin Bilgiç ile Serhat Demir yaralandı.

Marmaris'teki kazada kask sayesinde hayata tutundu, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kamyonet ile motosikletin karıştığı kazada sürücüler Hüseyin Bilgiç ile Serhat Demir yaralandı. Motosiklet sürücüsü Demir, kafasındaki kask sayesinde hayata tutundu.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Marmaris- İçmeler Karayolu'nun 7'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Bilgiç yönetimindeki 48 SS 258 plakalı belediyeye ait kamyonet İçmeler Mahallesi'nden Marmaris istikametine giderken Mares Mevkii'nde keskin virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce orta refüje ardından karşı şeride geçen kamyonet, Serhat Demir yönetimindeki 48 J 8035 plakalı motosiklete çarptı. Demir, çarpışmanın şiddetiyle yola savrularak karayolu kenarındaki kaldırıma kafasını vurdu.

KASK HAYAT KURTARDI

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Bilgiç ve Demir, ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hafif yaralanan Bilgiç taburcu edilirken, kazada düşüp başını çarparak metrelerce savrulan Demir'in başındaki mask hayat kurtardı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen ve kask sayesinde hayata tutunduğu belirtilen motosiklet sürücüsünün tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kaza sebebiyle bir süre kapanan karayolu, temizlik çalışmalarının ardından açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.


Serhat Demir, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:38 Kaynak: DHA
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