Matbaacılık dijitalleşme ile büyüyecek
38 dakika önce
İstanbul Ticaret Odası, 'İbrahim Müteferrika'dan Dijitale Matbaacılık Sektörü' isimli panelle matbaacılık sektörünün geleceğini inceledi.
İstanbul Ticaret Odası, 'İbrahim Müteferrika'dan Dijitale Matbaacılık Sektörü' isimli panelle matbaacılık sektörünün geleceğini inceledi. Panelde, dijitalleşmenin matbaacılık sektöründe önemli bir dönüşüme imza attığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:45
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