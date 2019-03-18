Matbaacılık dijitalleşme ile büyüyecek

İstanbul Ticaret Odası, 'İbrahim Müteferrika'dan Dijitale Matbaacılık Sektörü' isimli panelle matbaacılık sektörünün geleceğini inceledi. Panelde, dijitalleşmenin matbaacılık sektöründe önemli bir dönüşüme imza attığı kaydedildi.

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