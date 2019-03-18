Son Dakika Haberleri: Matbaacılık dijitalleşme ile büyüyecek

Matbaacılık dijitalleşme ile büyüyecek

38 dakika önce

İstanbul Ticaret Odası, 'İbrahim Müteferrika'dan Dijitale Matbaacılık Sektörü' isimli panelle matbaacılık sektörünün geleceğini inceledi.

Matbaacılık dijitalleşme ile büyüyecek, System.String[]
İstanbul Ticaret Odası, 'İbrahim Müteferrika'dan Dijitale Matbaacılık Sektörü' isimli panelle matbaacılık sektörünün geleceğini inceledi. Panelde, dijitalleşmenin matbaacılık sektöründe önemli bir dönüşüme imza attığı kaydedildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:45 

İstanbul Ticaret Odası, İbrahim Müteferrika, Ekonomi
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