MEB ve Beyazay Derneği'nden Özel Eğitim Etkinliği

05.02.2026 13:32
Özel eğitim farkındalığı için MEB ve Beyazay Derneği etkinlik düzenledi, engelli haklarına dikkat çekildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Beyazay Derneği arasında imzalanan "Özel Eğitimde Rehberlik İş Birliği" protokolü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda "Birlikteyiz" temasıyla hayata geçirilen özel eğitim farkındalığı etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Engelli bireylerin haklarına, potansiyellerine ve toplumsal hayattaki yerlerine dikkati çekmeyi amaçlayan etkinlikte, öğrenciler kortej yürüyüşü yaptı.

Salonda engelli öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen kortejde, Türk bayraklarıyla sahneye gelen öğrenciler, "Engele Engeliz Birlikteyiz" yazılı afiş açtı.

Etkinlikte konuşan MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanı Suna Tarhan, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerle birlikte eğlenceli faaliyetler gerçekleştireceklerini söyledi.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ise "Engeller, birlikte hareket edildiğinde aşılabilir. Milli Eğitim Bakanlığımızla yürüttüğümüz bu işbirliği sayesinde çocuklarımızın erken yaşta farkındalık kazanmasını ve kapsayıcı bir toplum bilinciyle yetişmesini hedefliyoruz." dedi.

Protokol konuşmalarının ardından etkinlikte, Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri halk oyunları gösterisi yaptı. Okulun öğrencilerinden Ozan Demir, darbuka ritim gösterisi gerçekleştirdi.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Şube Müdürü Zeynep Aydın, Şişli Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel, Türkiye Beyazay Derneği kulüplerinin üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

