Melikgazi'de iki mahallede ihtiyaçlar tespit edildi - Son Dakika

Melikgazi'de iki mahallede ihtiyaçlar tespit edildi

30.10.2020 11:03
Melikgazi'de iki mahallede ihtiyaçlar tespit edildi, System.String[]

Her Cuma günü erken saatlerde seçilen bir bölgede teknik ekip ile gezerek ihtiyaçları yerinde tespit eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Sakarya ve Esentepe Mahallesi'nde yapılması gerekenleri yerinde görerek çalışmaların Pazartesi günü başlayacağını söyledi.

Her Cuma günü erken saatlerde seçilen bir bölgede teknik ekip ile gezerek ihtiyaçları yerinde tespit eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Sakarya ve Esentepe Mahallesi'nde yapılması gerekenleri yerinde görerek çalışmaların Pazartesi günü başlayacağını söyledi.

Tespit çalışması yapılan alanlarda sonbahar temizliği başlayacağını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Her hafta olduğu gibi bu haftada Sakarya ve Esentepe Mahallemizde çalışmalara başlamak için tespit çalışmasına başladık. Her mahallemize dokunuyoruz. 80 günde 80 park kapsamında park yapımlarımız devam ediyor. Bu mahallelerimizde de parklarımız var. Park haricinde diğer ihtiyaçları da tespit ediyoruz. Pazartesi günü sonbahar temizliği ile başlayacağız. Kaldırım ve parke bakım onarımı yapılacak. Burada da güzel hizmetleri mahallemize kazandıracağız" dedi.

Mahalleye birçok yatırım kazandıran Melikgazi Belediyesine teşekkür eden Esentepe Mahalle Muhtarı Recep Alpak, "Cuma sabahının ilk saatleri Başkanımız mahallemize gelerek ihtiyaçları yerinde tespit etti. Mahallemize birçok hizmeti kazandıracak. emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür ederim" diye belirtti.

Sakarya Mahalle Muhtarı Dursun Koç ise, "Başkanımıza yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Başkanımıza ihtiyaç olan ve yapılması gereken yerleri söyledim. İnşallah kısa zamanda yapılacak. Başkanımıza güvenimiz tam" diye konuştu. - KAYSERİ

Melikgazi'de iki mahallede ihtiyaçlar tespit edildi
Melikgazi'de iki mahallede ihtiyaçlar tespit edildi
Melikgazi'de iki mahallede ihtiyaçlar tespit edildi
Melikgazi'de iki mahallede ihtiyaçlar tespit edildi
Melikgazi'de iki mahallede ihtiyaçlar tespit edildi

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Esentepe, Sakarya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Melikgazi'de iki mahallede ihtiyaçlar tespit edildi - Son Dakika

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