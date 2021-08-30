Geçtiğimiz yıl Yalova'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin'in annesi Emine Gültekin 82 yaşında hayatını kaybetti.
Yemişen Mahallesi'ndeki evinde vefat eden Emine Gültekin, Merkez Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Doğu Mahallesi'nde Asım Gültekin'in de mezarının bulunduğu aile kabristanlığına defnedildi.
Cenazeye, Gültekin ailesi ile Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Merhum yazar Asım Gültekin'in annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika