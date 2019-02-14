Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "Ana Eğilime Dair Göstergelerde ve Fiyatlama...

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "Ana Eğilime Dair Göstergelerde ve Fiyatlama...

2 saat önce

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "Ana eğilime dair göstergelerde ve fiyatlama davranışlarında kalıcı bir iyileşme görülmesi önemli. Burada bir defaya mahsus bir baz etkisini veya göreli fiyatlarda değişime yol açan dışsal bir maliyet unsurunu kastetmiyoruz.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya:
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya: "Ana eğilime dair göstergelerde ve fiyatlama davranışlarında kalıcı bir iyileşme görülmesi önemli. Burada bir defaya mahsus bir baz etkisini veya göreli fiyatlarda değişime yol açan dışsal bir maliyet unsurunu kastetmiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:11 Kaynak: AA

Ekonomi
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