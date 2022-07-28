Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz? - Son Dakika
Üye Girişi

Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?

28.07.2022 14:22

2022 yılı üçüncü enflasyon raporuna dair sunum yaparken kendisine yöneltilen, "Enflasyonu düşürmek için dünyadaki diğer merkez bankaları faiz artırırken biz neden indiriyoruz?" sorusuna yanıt veren Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Kimin doğru yaptığını zaman gösterir. Biz kendi ülkemizin dertleri içerisinde uyguladığımız politikalar çerçevesinde her ay oturup karar veriyoruz. Faiz konusunda doğru karar verdiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2022 yılı üçüncü Enflasyon Raporu'nu, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıkladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 60,4'e yükseldi. Önceki raporda tahmin yüzde 42,8'di. Ayrıca 2023 sonu için enflasyon tahmini yüzde 12,9'dan yüzde 19,2'ye çıkarıldı. Ankara'da gerçekleşen toplantıda sunumun sonrasında bir basın toplantısı gerçekleşti.

TOPLANTIYA DAMGA VURAN SORU

Basın toplantısında Merkez Bankası'nın rezervlerinden politika faiz kararlarına kadar birçok konuda soruları yanıtlayan Kavcıoğlu'na yöneltilen bir soruysa adeta toplantıya damga vurdu.

"DÜNYADA HERKES YANLIŞ YAPARKEN BİZ Mİ DOĞRU YAPIYORUZ YORUMLARI YAPILIYOR"

Dünyada diğer merkez bankalarının politika faizini artırırken Merkez Bankası'nın sabit bırakması ile ilgili olarak bir gazetecinin yönelttiği "Dünyada herkes yanlış yaparken biz mi doğru yapıyoruz yorumları yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası için politika faizinin bir politika aracı olmaktan çıkıp çıkmadığını sormak istiyorum" şeklindeki soruya, Kavcıoğlu'nun cevabı ise şöyle oldu:

"Merkez Bankası'nın politika aracı politika faizi. Dünyada böyle bir yaklaşım yok. Politika faizini bir araç olmaktan çıkardılarsa aynı eleştiri bizim için de geçerli. Faizi bir politika aracı olarak kullanılmadığını söylemek doğru değil. Kimin doğru yaptığını zaman gösterir. Biz kendi ülkemizin dertleri içerisinde uyguladığımız politikalar çerçevesinde her ay oturup karar veriyoruz. Yatırım, ihracat, üretim ve istihdam üzerine bir ekonomik modeli yürütüyoruz.

"FAİZ KONUSUNDA DOĞRU KARAR VERDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Faiz konusunda ayrışıyoruz ama ekonominin olumsuz gelişmelere tepki veren olumlu gelişmeler konusunda da ayrışıyoruz. Türkiye sadece faiz konusunda ayrışmıyor olumlu anlamda Türkiye ekonomik verilerde de pozitif ayrışıyor. Faiz konusunda doğru karar verdiğimizi düşünüyorum. Bu kadar olumsuzluk içinde yatırımlarımızı artırmamız sonuçta ülke olarak ne kadar doğru hareket ettiğimizi herkes görecektir."

YORUMLAR
500
İzmir'de konut fiyatları yükseldi İzmir'de konut fiyatları yükseldi Merkez Bankası rezervleri 98,3 milyar dolar oldu Merkez Bankası rezervleri 98,3 milyar dolar oldu

Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz? - Son Dakika


Son Dakika
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
13:51 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu
13:49 "Dünyayla Benim Aramda" dizisinin fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri dikkat çekti
13:38 Onlarca ineğin ördekten korkup kaçması görenleri gülümsetti
13:34 Torino'nun teknik direktörü Ivan Juric ile sportif direktör Davide Vagnati kampta kavga etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:24:35. #1.12#
SON DAKİKA: Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement