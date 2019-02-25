Mert Fırat Çocukları Masal Dünyasına Çağırıyor

Gonca Vuslateri'nin kaleme aldığı, maceralarla dolu masalın anlatıcılığını oyuncu Mert Fırat üstleniyor.

Her gün başka bir masalı ziyaret eden kahramanımız, 9999 yılında Kırmızı Başlıklı Kız'ın masal dünyasına konuk olur. Kurabiye yemeden duramayan Pata Pata Teyze, daha fazla yemesin diye kurabiyeleri her gün başka bir gezegene götüren Kırmızı Başlıklı Kız, bir gün aniden ortadan kaybolur! Kahramanımız da onu bulabilmek için ipuçlarını takip eder ve kendini yıldızlar, dinozorlar, kurabiye gezegenleri ve ilginç kahramanlarla dolu birçok maceranın içinde bulur.

Müziklerini Çiğdem Erken'in yaptığı, Serdar Biliş'in yönettiği bu eğlenceli masal dinletisini sakın kaçırmayın.