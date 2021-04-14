Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt

Geçtiğimiz günlerde gizemli sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Merve Boluğur, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtladı.

MERAKLI SORULARA CEVAP VERDİ

Makyajsız şekilde verdiği pozları ekleyerek soruları yanıtlayan Boluğur, "Sen de aynaya bakınca 'of be analar neler doğuruyor?' diyor musun?" diyen takipçisine "Valla yapıyorum" diyerek cevap verdi. Resim yaparken çok keyif aldığını belirten Boluğur, "Siyah saçtan sıkılmıyor musun?" sorusuna da "Beyaz sarı istediği geliyor" diyerek yanıt verdi.

MUHABİRE SERT ÇIKMIŞTI

Ünlü oyuncu, sokağa çıkma yasağının olduğu gün Nişantaşı'nda sinirli bir halde objektiflere yansımıştı. Yanına gelen muhabire sert çıkan oyuncu "Hadi uzaklaşabilirsiniz. İşlerim var. Gazeteci olmanız size hesap vereceğim anlamına gelmiyor. Hadi şimdi yolumdan çekilin" demişti.