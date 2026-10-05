Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, Afyonkarahisar'daki konserinde ara verdiği sırada merdivenden düşerek yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Özbey, sorunun ayağında olduğunu belirterek İstanbul'da kendi doktoruna gideceğini açıkladı.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, Afyonkarahisar'da verdiği konser sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Konsere ara verdiği sırada merdivenden düşen Özbey, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İstanbul'a dönen şarkıcı, ilk değerlendirmede kolundan yaralandığının düşünüldüğünü ancak sorunun ayağında olduğunu açıkladı.

KONSERE ARA VERDİĞİ SIRADA DÜŞTÜ

Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin son gününde sahneye çıkan Merve Özbey, sevilen şarkılarını dinleyicileri için seslendirdi.

Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Konser devam ederken ara veren Özbey, sahneden indiği sırada merdivenden düştü. Kazanın ardından şarkıcıya olay yerindeki ekipler tarafından ilk müdahale yapıldı. Özbey daha sonra kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

"KOL DENMİŞ AMA AYAK MAALESEF"

Yaşadığı kazanın ardından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Merve Özbey, İstanbul'a döndüğünü ve kendi doktoruna gideceğini belirtti.

Özbey, "Konsere ara verdiğim sırada merdivenden düştüm. Şimdi İstanbul'a geldik, kendi doktorumuza gidiyoruz. Kol denmiş ama ayak maalesef. Olabildiğince hızlı aranıza dönmeye çalışacağım. Önümüzdeki konserlere yetişmeye çalışacağım" dedi.

Ünlü şarkıcı, tedavisinin ardından planlanan konserlerine yetişmek istediğini ifade etti.

Merve ÖzbeyİstanbulMagazinSağlıkAfyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aydın’da Milli Piyango’nun büyük ikramiyesini kazanan Fikret Otar evinde ölü bulundu Aydın'da Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini kazanan Fikret Otar evinde ölü bulundu
Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si eridi Güven Hokna bambaşka biri oldu Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si eridi! Güven Hokna bambaşka biri oldu
Türkiye yeni stadına kavuşuyor Türkiye yeni stadına kavuşuyor
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
Hatay’da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi’yi duygulandırdı Hatay'da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi'yi duygulandırdı
“Berna’yı arıyorum“ dedi, 13 yerinden bıçaklandı "Berna'yı arıyorum" dedi, 13 yerinden bıçaklandı
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt
09:26
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
08:41
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
08:39
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
08:35
Türk futbolu fokur fokur kaynarken TFF Başkanı racon derdinde: Her türlü kavgayı göze aldım
Türk futbolu fokur fokur kaynarken TFF Başkanı racon derdinde: Her türlü kavgayı göze aldım
08:23
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı Birbirlerine tekme tokat saldırdılar
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar
08:08
Cem TV ekranlara veda ediyor Kapanma kararını duyurdular
Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular
07:28
Rusya’da veba paniği 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı
Rusya'da veba paniği! 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 09:34:31. #7.13#
SON DAKİKA: Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei