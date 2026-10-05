Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, Afyonkarahisar'da verdiği konser sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Konsere ara verdiği sırada merdivenden düşen Özbey, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İstanbul'a dönen şarkıcı, ilk değerlendirmede kolundan yaralandığının düşünüldüğünü ancak sorunun ayağında olduğunu açıkladı.

KONSERE ARA VERDİĞİ SIRADA DÜŞTÜ

Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nin son gününde sahneye çıkan Merve Özbey, sevilen şarkılarını dinleyicileri için seslendirdi.

Konser devam ederken ara veren Özbey, sahneden indiği sırada merdivenden düştü. Kazanın ardından şarkıcıya olay yerindeki ekipler tarafından ilk müdahale yapıldı. Özbey daha sonra kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

"KOL DENMİŞ AMA AYAK MAALESEF"

Yaşadığı kazanın ardından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Merve Özbey, İstanbul'a döndüğünü ve kendi doktoruna gideceğini belirtti.

Özbey, "Konsere ara verdiğim sırada merdivenden düştüm. Şimdi İstanbul'a geldik, kendi doktorumuza gidiyoruz. Kol denmiş ama ayak maalesef. Olabildiğince hızlı aranıza dönmeye çalışacağım. Önümüzdeki konserlere yetişmeye çalışacağım" dedi.

Ünlü şarkıcı, tedavisinin ardından planlanan konserlerine yetişmek istediğini ifade etti.