Atık malzemelerle oluşturulan oyun parkuru çocukların eğlencesi oldu - Son Dakika
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Atık malzemelerle oluşturulan oyun parkuru çocukların eğlencesi oldu

06.08.2022 14:58
Atık malzemelerle oluşturulan oyun parkuru çocukların eğlencesi oldu

Merzifon'da atık malzemelerle oluşturulan oyun parkuru çocukların eğlencesi oldu.

Merzifon'da atık malzemelerle oluşturulan oyun parkuru çocukların eğlencesi oldu.

Merzifon Belediyesine bağlı Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi görevlileri, çocukları teknoloji ve sosyal medya bağımlılığından uzaklaştırmak için atık malzemeleri kullanarak oyun parkuru oluşturdu.

Zorlu parkurda yarışan çocuklar, hem eğleniyor hem de beceri ve zekalarının geliştiriyor, ayrıca hediyeler kazanıyor.

Merkez sorumlusu Eyüp Atıcıoğlu, AA muhabirine, öğrencilerin geleceğe hem en iyi şekilde hazırlanması hem de mutlu olmalarını sağlamak için her türlü çalışmayı yaptıklarını anlattı.

Kurum bahçesinde oluşturdukları parkurda çocukların çok eğlendiğini dile getiren Atıcıoğlu, şunları söyledi:

"Yaz tatili boyunca çocuklarımızla her hafta bir etkinlik düzenliyoruz. İlçemizdeki geri dönüşüm kutularında bulunan atık araba lastikleri, konserve kutuları, tahtalar ve çocuklarımızın evlerinden getirdiği oyuncaklarla oyun parkur oluşturduk. Bu parkurda çocuklarımızın beceri, hız, zeka, çeviklik ve sportmenlik davranışlarını ön plana çıkarmaya çalıştık. Etkinlikte çocuklar yapboz yaptı, dubaların arasından geçerek denge tahtasına doğru ilerledi. Denge tahtasından geçen çocuklar, raketle sepete basket geçirdi. Daha sonra araba lastiklerinden geçip, konserve kutularına ve hedef tahtasına isabetli atışlar gerçekleştirdi. Çok coşkulu, eğlenceli bir yarışma oldu. Herkesin yüzü güldü, bu da bizi mutlu etti."

Atıcıoğlu, öğrencilerin kişisel yeteneklerine katkı sunmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Çocuklarımız cep telefonlarından, internetten, bilgisayar oyunlarından uzaklaşsınlar, sosyalleşip, birlikte iş yapabilme becerisini kazansınlar istedik. Amacımız çocukları zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırıp, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kişisel yeteneklerine katkı sağlayabilmek. Burada öğrenciler dayanışmayı ve sosyalleşmeyi de öğreniyor." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Haluk Özen, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atık malzemelerle oluşturulan oyun parkuru çocukların eğlencesi oldu - Son Dakika

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