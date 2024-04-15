Meta, Eğitimde Sanal Gerçeklikle Sınırları Zorluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Meta, Eğitimde Sanal Gerçeklikle Sınırları Zorluyor

Meta, Eğitimde Sanal Gerçeklikle Sınırları Zorluyor

Meta, öğrenci ve öğretmenlerin deneyimlerini dönüştürecek Quest VR başlıklarını piyasaya sürerek eğitimde kişiselleştirilmiş ve etkileşimli bir dönemi başlatıyor. Meta'nın Quest sanal gerçeklik başlıkları, piyasada en çok tercih edilen genişletilmiş gerçeklik ürünleri arasında yer alıyor. Şirket, eğitim sektöründe de Quest hizmetlerini sunarak sektördeki lider konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.

15.04.2024 23:37  Güncelleme: 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanal gerçeklik teknolojisi, Meta'nın elinde eğitim dünyasına yeni bir soluk getiriyor. Şirket, öğrenci ve öğretmenlerin deneyimlerini dönüştürecek Quest VR başlıklarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yenilik, eğitimde kişiselleştirilmiş ve etkileşimli bir dönemin kapılarını aralıyor.

Meta, VR Eğitim Platformuyla Sınırları Zorluyor

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi olan Meta, eğitim sektörüne yeni bir soluk getirecek büyük bir adım attığını duyurdu. Şirket, kurumsal düzeydeki Quest hizmetlerini artık eğitim alanında da sunacağını açıkladı. Statista'nın verilerine göre Meta'nın Quest sanal gerçeklik (VR) başlıkları, piyasada en çok tercih edilen genişletilmiş gerçeklik (XR) ürünleri arasında yer alıyor. Verilere göre 2024 sonuna kadar VR sektörünün 34 milyon kullanıcıya ulaşması bekleniyor ki bu tahmin, 2020 yılındaki 14.2 milyonluk kullanıcı sayısına kıyasla yüzde 27.3'lük bir yıllık büyüme oranı anlamına geliyor.

Meta, sektördeki lider konumunu pekiştirmek adına geçtiğimiz aylarda kurumsal metaverse pazarına yönelik yeni ürünler ve hizmetler sunmuştu. Bu yenilikler, bireysel deneyimlerden ziyade kurumsal çözümlere odaklanıyor. Şirketin bu stratejik değişikliğinin son halkası ise eğitim odaklı ürün ve hizmetlere yönelik olacak.

Meta'nın küresel ilişkiler başkanı Nick Clegg, bir blog yazısında "Yıl sonuna doğru Quest cihazları için özel olarak tasarlanmış yeni bir eğitim ürünü piyasaya sürülecek. Bu platform, öğretmen ve eğitmenlere, sınıf içindeki her bir cihazı tek tek güncelleme zahmetine girmeden birden fazla Quest cihazını kolayca yönetme imkânı verecek." ifadelerini kullandı.

Kripto Para, Instagram, Facebook, Vr, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Meta, Eğitimde Sanal Gerçeklikle Sınırları Zorluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 03:13:02. #1.13#
SON DAKİKA: Meta, Eğitimde Sanal Gerçeklikle Sınırları Zorluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement