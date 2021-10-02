Metin Akpınar'ın süpervizörlüğünü üstlendiği "Deli Bayramı"nın prömiyeri yapıldı - Son Dakika

DasDas Sahne, sanatçı Metin Akpınar'ın süpervizörlüğünü üstlendiği "Deli Bayramı" eseriyle yeni sezonun açılışını yaptı.

Ataşehir'deki DasDas'ta gerçekleşen prömiyere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Turgut Özakman'ın 1987'de kaleme aldığı "Deliler" eserinden uyarlanan eserin oyuncu kadrosunda, ünlü oyuncu Mert Fırat ile Alper Baytekin, Ayşegül Cengiz, Büşra Alnıtemiz, Cansu Boz, Didem Balçın, Erdi Güçlü, Hande Özkurt, Kadir Burak Baydar, Nila Fırat, Özgün Aydın, Tunahan Çilingir ve Volkan Yosunlu rol aldı.

Uzun süre ayakta alkışlanan oyunu izleyenler arasında, sanatçı Metin Akpınar da yer aldı.

Sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek eser, yarın ve 18 ile 25 Ekim'de yeniden seyirciyle buluşacak.