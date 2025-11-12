Milas'ta Yeni Pazar Yeri ve Sosyal Alan Açıldı - Son Dakika
Milas'ta Yeni Pazar Yeri ve Sosyal Alan Açıldı

12.11.2025 17:14
Milas Belediyesi, Boğaziçi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan pazar yeri ve çok amaçlı sosyal alanın açılışını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Fevzi Topuz, bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak için yeni projeler belirlediklerini ifade etti.

(MUĞLA) - Milas Belediyesi tarafından Boğaziçi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan pazar yeri ve çok amaçlı sosyal alanın açılış töreni gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "Çok Amaçlı Sosyal Alanı'mızın yanına deniz manzaralı bir sosyal tesis kültür merkezi şeklinde yapmayı hedefliyoruz. Hizmetlerimiz Milas'ımızın her yerinde tüm hızıyla devam edecek" dedi.

Milas Belediyesi'nin önemli yatırımlarından Boğaziçi Pazar Yeri ve Çok Amaçlı Sosyal Alan, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından hizmet vermeye başladı.

Açılış törenine Topuz'un yanı sıra Başkan Yardımcıları Ali Özgür ve Bülent Sezgin, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Barış Şen, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celal Devrim, Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanı Mustafa Sezgin, Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey, CHP Milas İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurhayat Topuz, Boğaziçi Muhtarı Ferhat Karakoyun, meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Muhtar Karakoyun'dan Topuz'a teşekkür

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ilk konuşmayı Boğaziçi Mahalle Muhtarı Ferhat Karakoyun gerçekleştirdi. Boğaziçi için önemli bir hizmetin hayata geçtiğini belirten Muhtar Karakoyun, çalışmalarından dolayı Topuz'a teşekkür etti.

Boğaziçi Mahalle Muhtarı Ferhat Karakoyun'un konuşmasının ardından kürsüye davet edilen Topuz ise şunları söyledi:

"Hizmetlerimiz Milas'ımızın her yerinde tüm hızıyla devam edecek"

"Bugün açılışını yapacağımız tesis Boğaziçi ve civar mahallelerdeki üreticileri ve tüketicileri buluşturan bir nokta. Mahallemizin önemli bir ihtiyacını karşıladık. Mahalle ziyaretimizde söz vermiştik buranın çehresini değiştireceğiz diye. Boğaziçi Mahallemiz her geçen gün büyüyen bir mahalle. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve hijyen koşullarında alışveriş yapabilmeleri için ve buradaki üretici ve tüketicilerin buluşma noktası olması konusunda böyle güzel bir tesisi kazandırmış olduk. Milas'ımızın her yerinde yapacağımız çalışmalar insan odaklı olacaktır. Çok Amaçlı Sosyal Alanımızın yanına deniz manzaralı bir sosyal tesis kültür merkezi şeklinde yapmayı hedefliyoruz. Hizmetlerimiz Milas'ımızın her yerinde tüm hızıyla devam edecek. Boğaziçi Pazar Yeri ve Çok Amaçlı Sosyal Alan'ın hayırlı olmasını diliyorum."

Topuz'un konuşmasını tamamlamasının ardından tüm protokol üyeleri sahneye gelerek, açılış kurdelesini kesti.

Toplam maliyeti 10 milyon 50 bin lira

Boğaziçi'nde vatandaşların toplantı, düğün, nişan gibi çeşitli organizasyonlarını yapabileceği ve pazar yeri olarak kullanılabilecek alan, 3 bin 100 metrekarelik arazi içerisinde 800 metrekare kapalı alan olarak inşa edildi. Çok Amaçlı Sosyal Alan'ın tamamlayıcısı niteliğinde yapılan hizmet binasında ise depo alanı, gelin odası, erkek, kadın ve engelli tuvaletleri ve yemek pişirme alanı yer alıyor.  Taş duvar örme işlemi, 2 bin 500 metrekare parke kaplama çalışması da yapılan alanın toplam maliyeti 10 milyon 50 bin lira oldu.

Kaynak: ANKA

Milas'ta Yeni Pazar Yeri ve Sosyal Alan Açıldı

