Son Dakika Haberleri: Minik Öğrenciler Uygulamalı Trafik Denetiminde Hatalı Sürücülere Ceza Yazdı

Minik Öğrenciler Uygulamalı Trafik Denetiminde Hatalı Sürücülere Ceza Yazdı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu 7.sınıf öğrencileri trafik bilgisi derslerinde Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı tafik ekipleri ile beraber uygulamalı trafik denetimi yaptılar.

Minik Öğrenciler Uygulamalı Trafik Denetiminde Hatalı Sürücülere Ceza Yazdı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu 7.sınıf öğrencileri trafik bilgisi derslerinde Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı tafik ekipleri ile beraber uygulamalı trafik denetimi yaptılar.

Okul istikametindeki Kurtuluş Caddesinde gerçekleştirilen trafik denetim uygulamasında öğrenciler, seyir halinde bulunan sürücülerin ruhsat, ehliyet ve emniyet kemeri denetimini gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada heyecan dolu anlar yaşayan öğrenciler trafik bilgisi ile ilgili konuları da uygulamalı olarak öğrenmiş olurken, hatalı araç sürücülerine de ceza yazdı.

Fatma Ceren Çakma,r trafik denetimi ile ilgili açıklamalarında, "Trafik bilgisi dersimizde uygulamalı trafik denetimi yaptık. Trafik denetiminde sürücüleri durdurarak ruhsat, ehliyet, emniyet kemeri gibi kontroller yaparak, kurallara uymayan sürücülere para cezası uyguladık. Trafik gerçekten disiplin isteyen bir sistem. Bence trafik sisteminde kurallara uyarak, uymayanları ise uyarmak lazım" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:44 Kaynak: İHA

Şuhut, Afyon, 3. Sayfa
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