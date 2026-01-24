Görüntüler korkunç! ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu - Son Dakika
Görüntüler korkunç! ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu

Haberin Videosunu İzleyin
24.01.2026 20:43
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

tinde devam eden protestolar sırasında bir kişi daha Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak hayatını kaybetti. O anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, 8-10 civarında polisin zorla yere yatırdıkları bir kişiyi gözaltına almak için boğuştuğu, bu sırada yumruk ve tekmelerle darbettiği görülüyor. Müdahale sırasında önce tek el, ardından art arda 9-10 el silah sesi duyuluyor.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentindeki protestolar sırasında bir kişi daha Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vuruldu.

ÖNCE DARBETTİLER, SONRA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, Minneapolis kentinin 26 Sokak ile Nicollet Caddesi civarında meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, 8-10 civarında ICE polisinin zorla yere yatırdıkları bir kişiyi gözaltına almak için boğuştuğu görüldü. Videoda, bazı ICE polislerinin söz konusu kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği sırada ilk önce tek el silah sesi duyulurken hemen ardından bunu 9-10 el sıkılan silah sesi izledi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde ICE polisi bir kişiyi daha vurdu

VİDEOYU ÇEKEN KİŞİNİN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKİCİ

Gözaltına alınan kişi yerde hareketsiz kalırken, videoyu çeken kişinin, "Kahretsin, yine birini öldürdüler, şaka mı yapıyorsunuz?" şeklinde öfkeli ifadeleri duyuldu. Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, göğsünden vurulan kişinin, kalp masajı yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığını aktardı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde ICE polisi bir kişiyi daha vurdu

HAYATINI KAYBETTİ

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, Associated Press'e (AP) yaptığı yazılı açıklamada, vurulan kişinin iki şarjörlü bir ateşli silah taşıdığını ve olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü ifade etti. İç Güvenlik Bakanlığı, ayrıca vurulan kişinin üzerinden çıktığı söylenen bir tabancanın da fotoğrafını yayımladı. AP tarafından elde edilen bir hastane kaydında, vurulan kişinin 51 yaşındaki bir erkek olduğu ve hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde ICE polisi bir kişiyi daha vurdu

VALİDEN TRUMP'A: MİNNESOTA'NIN SABRI TÜKENDİ

Minnesota Valisi Tim Walz, olayla ilgili, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Walz, "Bu sabah federal ajanlar tarafından gerçekleştirilen bir başka korkunç silahlı saldırının ardından Beyaz Saray ile görüştüm. Minnesota'nın sabrı tükendi. Bu mide bulandırıcı." ifadelerini kullandı. Trump'tan ICE polislerinin operasyonlarına son vermesini isteyen Walz, "Binlerce şiddet yanlısı, eğitimsiz memuru Minnesota'dan çekmeli. Hemen şimdi." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde ICE polisi bir kişiyi daha vurdu

GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

100'den fazla gösterici "ICE dışarı" sloganlarıyla olay yerinde toplanırken, federal ICE ekipleri ile göstericiler arasında gerginlik sürüyor. Sosyal medyadaki video paylaşımlarında, ICE polisinin göstericilere gaz bombaları ile müdahale ettiği görülüyor.

ABD'nin Minnesota eyaletinde ICE polisi bir kişiyi daha vurdu

BİR KADIN ARACINDA VURULARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ

Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

ABD'nin Minnesota eyaletinde ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
Kaynak: AA

Minnesota, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
