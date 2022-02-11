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Muhtarın dikkati yalnız yaşayan adamı kurtardı - Son Dakika

Muhtarın dikkati yalnız yaşayan adamı kurtardı

11.02.2022 14:56
Muhtarın dikkati yalnız yaşayan adamı kurtardı

Afyonkarahisar'da bir mahalle muhtarının dikkati sayesinde evinde ölme tehlikesi yaşayan bir vatandaş kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da bir mahalle muhtarının dikkati sayesinde evinde ölme tehlikesi yaşayan bir vatandaş kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Bolvadin ilçesi Yeni mahallede yaşandı. Yeni Mahalle Muhtarı Havva Nur Gürbüz, mahallede yaşayan Ömer Balıtatlı isimli yaşlı adamın uzun süredir evinden çıkmadığını fark ederek kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine durumu 112'ye bildirin muhtar sağlık ekipleri ile birlikte eve girdi. Evinde felç geçiren ve hareketsiz bir şekilde yatan şahıs ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yeni Mahalle Muhtarı Hava Nur gürbüz, "Komşumuz evde yalnız yaşıyordu. Kimseler ulaşamamış. Polise haber ettik, emniyet ekipleri geldi. Ambulansa da haber ettik ve çilingir yardımıyla kapıyı açtılar. Hareketsiz bir halde yatıyordu. Sağlık ekipleri aldı ve tedavi altına aldılar" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Muhtarın dikkati yalnız yaşayan adamı kurtardı

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Devlet Hastanesi, Havva Nur, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muhtarın dikkati yalnız yaşayan adamı kurtardı - Son Dakika


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