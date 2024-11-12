Müjdat Gezen'in 'Bir Askerin Öyküsü' Konseri

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(İZMİR)- Usta oyuncu Müjdat Gezen, keman virtüözü Cihat Aşkın, kemancı, orkestra şefi, besteci Hakan Şensoy ve bale sanatçısı Hülya Aksular'ın yer aldığı "Bir Askerin Öyküsü" adlı anlatımlı konser, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) sanatseverlerle buluştu.

Müjdat Gezen, Cihat Aşkın, Hakan Şensoy, Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyuncuları ve bale sanatçısı Hülya Aksular'ın koreografisiyle hayat bulan "Bir Askerin Öyküsü" adlı eser, unutulmaz bir performansla AASSM'de izleyici ile buluştu. Charles Ferdinand Ramuz tarafından 1. Dünya Savaşı sonrasında kaleme alınan ve Igor Stravinsky tarafından 1918 yılında bestelenen "Bir Askerin Öyküsü", bir prenses, kaçak bir asker ve sonunda askerin ruhuna sahip olan Şeytan'ın adeta zorunlu ortak öyküsünü anlatıyor. Usta kemancı Cihat Aşkın'ın sesiyle karakterize ettiği askerin kemanı hem kendi ruhunu hem de Şeytan'ın hilekarlığını simgelerken, Müjdat Gezen de sesi ve aktörlüğü ile karakterleri sahnede canlandırdı. Müzik, dans ve tiyatroyu bileştiren çarpıcı eser, bir askerin şeytanla girdiği mücadele üzerinden insanın arzuları, kayıpları ve içsel çatışmalarını aktardı.