Muş Ovası DSİ ile tarıma kazandırılıyor - Son Dakika

Muş Devlet Su İşleri (DSİ) 172. Şube Müdürlüğü, ovadaki tarım arazileri üzerinden geçen akarsu yataklarında ıslah çalışması başlatarak, yapılan temizlik ve tanzim çalışmalarıyla hem çiftçilere hem de milli ekonomiye büyük katkı sağlıyor.

Muş'ta ilkbahar mevsiminde taşkın ve tarım arazilerinin su altında kalmaması için çalışma yürüten DSİ 172. Şube Müdürlüğü ekipleri, Hasköy ilçesi ve Dağdibi köyü ile merkeze bağlı Karaağaçlı beldesindeki dere ve arklarda temizlik çalışmaları başlattı. Tarım arazileri üzerinden geçen akarsu yataklarında biriken balçık ve malzemeler iş makineleri ile çıkartılarak, taşkınların önüne geçiliyor. Tarım arazilerinin daha verimli kullanılması için başlatılan çalışmayla birlikte çiftçiler ilkbahar mevsiminde ekimlerini zamanında yapabilecek.

Yapılan çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan DSİ 172. Şube Müdürü Server Fırat, merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi, Hasköy ilçe merkezi ve Dağdibi köyünde bulunan yaklaşık bin 200 hektarlık bir alanda uzunluğu toplamda 11 kilometre olan dere ve arkaların temizliğiyle ilgili çalışma yaptıklarını söyledi.

"11 kilometre dere ve ark temizliği yapıldı"

Bu bölgedeki dere ve arkların zamanla malzeme dolduğunu kaydeden Fırat, "Bu nedenle bahar mevsiminde taşkınlara sebep vererek, çiftçilerimizin tarlalarını zamanında ekmesine engel oluyordu. 2019 yılında etüt ve planlama çalışma programı yaparak, bölge muhtarlarımızla istişare ederek çalışma programı hazırladık. 2020 yılında makinelerimizi bu bölgelere sevk ederek çalışma başlattık. Bu çalışmalar sonucunda şu an itibariyle yaklaşık 11 kilometre dere ve arkların temizlikleri, tanzim çalışmaları tamamlandı. Ay sonu itibariyle bu çalışmaların tamamını bitirmiş olacağız. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölge çiftçilerimiz zamanında ekinlerini ekmeye başlamış olacak. Zaman ve ekonomik açıdan çiftçilerimize katkı sağlayacaktır. Çalışmalar sırasında yaklaşık 62 bin metreküplük bir malzeme çıktı bu bölgeden. Bu malzemelerin kullanılması için derelerimizi tanzim ettik. Mevcut derelerin, vatandaşın arazilerine zarar verdiği kısımlarda da arazileri doldurarak tekrar tarım için bunları çiftçilere kazandırdık" dedi.

"2020 yılı itibariyle 72 yerleşim yerinde çalışmalarımız oldu"

2020 yılında 72 yerleşim yerinde çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Fırat, "Bu çalışmalar sonucunda yaklaşık 110 kilometre dere temizliği, dere tanzimleri ve arkların temizliği yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda yaklaşık bir milyon metreküplük bir malzeme çıkmıştır. Bu malzemeyi de dere tanzimlerinde ve derenin zarar verdiği tarlaları düzelterek, çiftçilerimize kazandırmış bulunmaktayız. Dereler nedeniyle zarara uğrayan tarım arazileri tekrar çiftçilerimize kazandırarak, tarım oranını daha yükseltmek amacıyla yapılıyor. Tüm çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Yapılan temizlik ve tanzim çalışmalarıyla beraber tarım arazileri çiftçilere kazandırılarak, hem çiftçilerimize hem de milli ekonomiye büyük katkılar sağlanmaktadır" diye konuştu. - MUŞ