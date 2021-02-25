18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla eski uzman çavuşun yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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Siirt'te 18 yaşındaki kıza "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılanmasına devam edildi.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Orhan ve avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı, maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu.

Üzerine isnat edilen suçlamalara ilişkin savunma yapmayacağını ve "susma" hakkını kullanacağını belirten sanık Orhan, avukatların sorularını da yanıtsız bıraktı.

Anne Hikmet Er, Kürtçe, sanık yüzünden kızının hayatını kaybettiğini ileri sürerek, Orhan'ın tutuklanmasını talep etti.

Maktulün aile avukatı da sanığın duruşma salonunda hazır edilmesi ve tutuklu yargılanması talebinde bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına duruşmaya katılan avukat Yakup Sevinçer de maktul İpek Er'in daha önce verdiği ifadelere itibar edilerek, sanığın tutuklu yargılanmasını istedi.

Sanık avukatları da kuvvetli suç şüphesinin bulunmadığını iddia ederek, müvekkilin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, mevcut delillerin büyük ölçüde toplanması ve sabit ikametgah adresi olması nedeniyle sanık Orhan'ın tutuklu yargılanmasına yönelik talebin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Sanık Orhan hakkındaki adli süreç

Siirt'te mağdur İpek Er (18) 7 Temmuz 2020'de Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık yaptığı şüpheli Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

16 Temmuz 2020'de intihar ettiği belirtilen Er'in tedavi gördüğü hastanede 18 Temmuz 2020'de hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz 2020'de tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınarak görevinden uzaklaştırılan Orhan, İçişleri Bakanlığınca, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.