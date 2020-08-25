Mustafa Sandal'a "hakaret" iddianamesi: 2 yıla kadar hapsi isteniyor - Son Dakika

"BENİ Ağlatma" isimli kitabında ilişki yaşadığını iddia ettiği Defne Samyeli tarafından savcılığa şikayet edilen şarkıcı Mustafa Sandal hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, iki ünlü arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine Mustafa Sandal hakkında "Hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Defne Samyeli, "Beni Ağlatma" adlı kitabında kendisiyle ilişki yaşadığını iddia eden şarkıcı Mustafa Sandal hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu. Kitapta hayal ürünü ifadeler kullanıldığını belirten Samyeli, onur, şeref ve saygınlığının zedelendiği gerekçesiyle Mustafa Sandal'ın cezalandırılmasını talep etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, Mustafa Sandal'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmıştı. Savcılık, Sandal'ın ifadesinin ardından dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na göndermişti. Ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine savcılık, Mustafa Sandal hakkında "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame kabul edilirse, Mustafa Sandal asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.