Nadir Vekiloğlu Spor Salonu Açıldı

Kaf Sin Kaf'ın efsane basketbolcularından, eski koç Nadir Vekiloğlu'nun adını taşıyan salonun açılışına eski ünlü basketbolcular da katıldı. Başkan Akpınar "Bu salonda yeni sporcular yetiştirip ülkemize kazandıracağız" dedi.

Karşıyaka'nın efsane basketbolcularından Nadir Vekiloğlu'nun adını taşıyan salonun açılış törenine Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, eşi Zehra Akpınar, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, eski Milli Basketbolcu Efe Aydan ve eski basketbolcular ile meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

ESKİ TÜFEKLER YENİDEN SALONDA

Açılış öncesinde Karşıyaka Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu. Kurdele töreninin ardından ise salon içinde zumba gösterisi yapıldı. Başkan Akpınar ve törene katılan eski basketbolcular da parkeye inerek potaya atışlar yaptı. Minik basketbolcular tarafından oynanan ilk maçın hava ataşını da salona ismi verilen Nadir Vekiloğlu yaptı. 350 kişilik tribün kapasitesine sahip, 1078 metrekarelik salon her yaştan sporculara ve sporseverlere hizmet verecek.

"VEFA, GELECEK NESİLLERE MESAJIMDIR"

5 yıl boyunca hayata geçirdiği sosyal, sportif ve fiziki yatırımları anlatan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Yaptığım her iş için vicdanım rahat. Vefa insanı olmaya gayret gösterdim. Bize geçmişte büyük başarılar yaşatan Nadir Vekiloğlu'nun ismini bu salonda yaşatacak olmanın gururunu yaşıyorum. Bu alanı bağışlayan ve hem üniversite binasını hem de spor salonunu ilçemize kazandıran merhume Ayşe Necla Karadavut'a rahmet diliyorum. Bu tür vefa işleri, gelecek nesillere mesajımız olsun. Burada yetişen gençlerin her biri Nadir Vekiloğlu'nu rol model alacak" dedi.

"GURUR DOLUYUM"

Nadir Vekiloğlu "Karşıyaka'daki yeni bir salona adımın verileceğini öğrendiğimde çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Yaşarken böyle bir ödülü almak çok değerli. Kıymet verdiklerimizin değerini, yaşarken bilmeli ve ona göre davranmalıyız. Bu açıdan Başkan Akpınar'a şükran borçluyum. Allah, hak eden herkese bu duyguyu nasip etsin" diye konuştu.