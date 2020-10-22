Napoli, evinde AZ Alkmaar'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika

Napoli, evinde AZ Alkmaar'a 1-0 mağlup oldu

22.10.2020 22:28
Napoli, evinde AZ Alkmaar'a 1-0 mağlup oldu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda İtalyan ekibi Napoli, favori çıktığı maçta konuk ettiği AZ Alkmaar'a 1-0 yenildi ve turnuvaya istediği başlandıcı yapamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Napoli, evinde AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. San Paolo Stadı'nda oynanan mücadeleyi Alkmaar tek golle kazandı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Alkmaar'a galibiyeti getiren gol, 57. dakikada de Wit'ten geldi.

Napoli karşılaşmada yüzde 71 topla oynama yüzdesi yakalamasına ve 14 kez rakip kaleyi yoklamasına rağmen, Alkmaar karşılaşmadan 3 puanı çıkaran taraf oldu. Öte yandan ligde 4 beraberliği olan Alkmaar, bu sezon ilk galibiyetini de almış oldu.

Grubun 2. haftasında AZ Alkmaar, evinde Rijeka ile karşılaşacakken, Napoli deplasmanda Sociedad ile kozlarını paylaşacak.

Napoli, evinde AZ Alkmaar'a 1-0 mağlup oldu

Napoli, Avrupa, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Napoli, evinde AZ Alkmaar'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika Spor

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