Son Dakika Haberleri: NBA'de yeni rekor: James Harden'dan rakip filelere 59 sayı
Son Dakika Spor NBA'de yeni rekor: James Harden'dan rakip filelere 59 sayı

NBA'de yeni rekor: James Harden'dan rakip filelere 59 sayı

8 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Washington Wizards'ı 159-158 yenen Houston Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden rakip potaya 59 sayı göndererek yeni rekora imza attı. Maç NBA tarihinin en çok sayı üretilen 3. müsabakası olarak kayıtlara geçti

NBA'de yeni rekor: James Harden'dan rakip filelere 59 sayı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Washington Wizards'ı 159-158 yenen Houston Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden rakip potaya 59 sayı göndererek yeni rekora imza attı. Maç NBA tarihinin en çok sayı üretilen 3. müsabakası olarak kayıtlara geçti.


NBA heyecanı perşembe akşamı oynanan 11 maçla devam etti. Washington Wizards'ın Houston Rockets'ı ağırladığı mücadelede, normal sürede tamamlanmasına karşın toplamda 317 sayı atıldı. Rockets, James Harden'ın 59 sayı ve 9 asistlik performansının da yardımıyla sahadan 159-158 galip ayrıldı. Harden maçın bitimine 2.7 saniye kala kullandığı serbest atışla takımına galibiyeti getirdi.

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Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:53 
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