NBA'in zirvesindeki düellonun galibi Bucks - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'in zirvesindeki düellonun galibi Bucks - Son Dakika Spor

NBA'in zirvesindeki düellonun galibi Bucks

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers'ı 111-104 yendi.

NBA'in zirvesindeki düellonun galibi Bucks, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers'ı 111-104 yendi.

NBA'e 4 maçla devam edildi. 24 galibiyet, 4 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın ilk sırasında yer alan Bucks, aynı galibiyet yüzdesiyle Batı Konferansı'nın zirvesinde bulunan Lakers'ı ağırladı.

Giannis

Antetokounmpo'nun 34 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, kenardan oyuna giren George Hill'in de 21 sayıyla sürüklediği Bucks, karşılaşmayı 111-104 kazandı. Ersan İlyasova ise 2 sayı kaydetti.

Bu sezon ilk kez üst üste maç kaybeden Lakers'ta Anthony Davis 36 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 3 blok, LeBron James 21 sayı, 12 ribaunt, 11 asist ve Danny Green 21 sayıyla oynadı.

Sonuçlar

Atlanta Hawks- Utah Jazz: 106-111

Milwaukee Bucks- Los Angeles Lakers: 111-104

San Antonio Spurs- Brooklyn Nets: 118-105

Los Angeles Clippers- Houston Rockets: 117-122

Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks, Lakers, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı!
Roberto Carlos: Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yeneceğinden eminim Çocuklarına şiddet uygulayan Yağmur Sarnıç'tan alınan velayet baba Emre Aşık'a verildi Galatasaray'da Şener, Seri, Lemina, Emre Mor, Jimmy Durmaz ve Nzonzi Göztepe maçında yok

Son Dakika Haberleri
16:46 Demir Grup Sivasspor kafilesi Ankara'ya gitti - Son Dakika Spor
16:30 Olcay Şahan'dan derbi yorumu! - Son Dakika Spor
16:30 SON DAKİKA | Hatayspor Hamidou Maiga ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor
16:30 Roberto Carlos, derbi favorisini açıkladı! "Atmosferi iyi bilirim..." - Son Dakika Spor
16:18 Şampiyonlar Kemerburgaz Kent Ormanı'nda buluşuyor - Son Dakika Spor
15:31 Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı! - Son Dakika Spor
15:24 Roberto Carlos: Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yeneceğinden eminim - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 16:50:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: NBA'in zirvesindeki düellonun galibi Bucks - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]