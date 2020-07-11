- Nepal'de toprak kaymalarında ölü sayısı 22'ye yükseldi - Son Dakika

- Nepal'de toprak kaymalarında ölü sayısı 22'ye yükseldi

- Nepal'de toprak kaymalarında ölü sayısı 22'ye yükseldi Nepal'de şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi, en az 50 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

- Nepal'de toprak kaymalarında ölü sayısı 22'ye yükseldi

Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi

KATMANDU - Nepal'de şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi, en az 50 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Nepal'de Perşembe gününden bu yana şiddetli muson yağışlarının yol açtığı toprak kaymaları ve sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, Kaski bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Lamjung bölgesinde, 9 yaşındaki bir çocuk ile anne ve babası heyelanda hayatını kaybetti. Myagdi bölgesinde yaşanan toprak kayması sonucu 31 kişinin kayıp olduğu, en az 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi. Jajarkot bölgesinde 7 kişinin öldüğü ve 5 kişinin ise kayıp olduğu belirtilirken, Sindhupalchowk bölgesinde 20 kişinin kayıp olduğu, 35 evin sular altında kaldığı öğrenildi.

Yerel polis ve Nepal ordusu, kayıp kişileri arama çalışmalarına devam ediyor. Nepal'de muson yağışları nedeniyle önümüzdeki günlerde de toprak kaymalarının meydana gelmesi bekleniyor.

Nepal, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya - Nepal'de toprak kaymalarında ölü sayısı 22'ye yükseldi - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 20:32 Duygu Özaslan, "kilo aldı" eleştirilerine bikinili pozla yanıt verdi 19:43 Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 19:14 Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli 18:58 Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti 18:43 Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:14 Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Duygu Özaslan, "kilo aldı" eleştirilerine bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli
19:14
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
18:58
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
18:43
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
18:25
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 21:18:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Nepal'de toprak kaymalarında ölü sayısı 22'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]