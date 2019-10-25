Son Dakika Haberleri: Nestle ve Danone gibi ünlü markaların bebek sütlerinde sağlığa zararlı bileşenler tespit edildi
Son Dakika Dünya Nestle ve Danone gibi ünlü markaların bebek sütlerinde sağlığa zararlı bileşenler tespit edildi

Nestle ve Danone gibi ünlü markaların bebek sütlerinde sağlığa zararlı bileşenler tespit edildi

1 saat önce

Foodwatch, en çok tüketilen bebek sütlerinde sağlığa zararlı bileşenler tespit etti

Nestle ve Danone gibi ünlü markaların bebek sütlerinde sağlığa zararlı bileşenler tespit edildi, System.String[]

Foodwatch, Avrupa'da en çok tercih edilen markaların bebekler için ürettiği destek sütlerinde sağlığa zararlı mineral yağlar bulunduğunu tespit etti.


Avrupa merkezli tüketici hakları koruma örgütü Foodwatch, bebek sütleri üzerinde yaptığı laboratuvar araştırmasında, sütlerin zararlı ve zehirli mineral yağlarla kirlenmiş olduğunu ortaya çıkardı.

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Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 06:29 
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