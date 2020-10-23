Netanyahu: "İsrail heyeti yakında Sudan tarafıyla bir araya gelecek" - Son Dakika

Netanyahu: "İsrail heyeti yakında Sudan tarafıyla bir araya gelecek"

23.10.2020 22:03
Netanyahu:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Sudan ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararı kapsamında, İsrail heyetinin yakında Hartum yönetimiyle bir araya geleceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Sudan ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararı kapsamında, İsrail heyetinin yakında Hartum yönetimiyle bir araya geleceğini söyledi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na göre ABD Başkanı Donald Trump, Sudan ile İsrail'in ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, "İki ülke arasında iş birliğini başlatmak için bir İsrail misyonu, yakında Sudan tarafıyla bir araya gelecek." dedi.

Netanyahu, iki ülke makamlarının tarım ve ticaret dahil olmak üzere birçok alanda iş birliği konularını ele alacağını kaydederek, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'a ilişkilerin normalleştirilmesi kararları için teşekkür etti.

İsrail ile normalleşen son ülke Sudan oldu

Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasında yürütülen temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale geldi.

Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Trump, bugün Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan ve İsrail'in barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Trump Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıkmadan dakikalar önce Beyaz Saray, Sudan konusunda bir açıklama yapmış ve Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığını Kongre'ye bildirdiğini aktarmıştı.

Söz konusu adımın Sudan'ın "terör kurbanlarına 335 milyon dolarlık ödemeyi yapması"nın hemen ardından atıldığına işaret edilen açıklamada, ülkenin yönetimine gösterdiği anlayış için de teşekkür edilmişti.

Benjamin Netanyahu, Donald Trump, İsrail, Sudan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Netanyahu: 'İsrail heyeti yakında Sudan tarafıyla bir araya gelecek' - Son Dakika

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