New York Borsası Sert Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

New York Borsası Sert Düştü

21.01.2026 01:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump'ın Grönland'a gümrük vergisi açıklaması sonrası borsa değer kaybetti, risk algısı arttı.

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda bazı Avrupa ülkelerine gümrük vergileri uygulanacağını açıklamasının ardından artan risk algısıyla günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 800 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,76 azalarak 48.488,96 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,06 azalışla 6.796,94 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,39 kayıpla 22.954,32 puana geriledi.

ABD'de pazartesi "Martin Luther King Jr. Günü" dolayısıyla işleme kapalı olan pay piyasaları, haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izledi.

Jeopolitik riskler ve ticari gerilimler risk algısını artırırken, piyasalarda satış baskısı görüldü.

Hafta sonu, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulanacağını açıklayan Trump, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 tarife getirileceğini, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

Trump, söz konusu tarifelerin ABD'nin Grönland'ı almasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar yürürlükte kalacağını belirtmişti.

Tarife geriliminin yeniden alevlenmesiyle piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500'deki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi, 20,1'e çıkarak yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesini gördü.

Trump'ın Grönland'ın kontrolü konusunda Avrupalı müttefikleriyle yaşadığı gerilim ve Japon tahvillerinde görülen sert satışların da etkisiyle tahvil piyasalarında da baskı arttı.

Danimarka merkezli emeklilik fonu AkademikerPension'ın, ABD'nin borcuna ilişkin mali endişeler nedeniyle ABD Hazine tahvili varlıklarından çıkacağını açıklaması da bunda etkili olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,29'a çıktı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de bu hafta açıklanacak büyüme verileri, Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Tüketici Güven Endeksi ile ABD Merkez Bankasının (Fed) yakından izlediği enflasyon göstergelerinden Kişisel Tüketim Harcamaları verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Kaynak: AA

Donald Trump, Grönland, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Sert Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Kar maskesiyle kurşun yağdırdı Kar maskesiyle kurşun yağdırdı
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı

23:33
Trump: Birazdan Erdoğan’la çok önemli bir görüşme yapacağım
Trump: Birazdan Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım
22:56
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
22:39
Tarihi maç BodoGlimt Manchester City’i darmadağın etti
Tarihi maç! Bodo/Glimt Manchester City'i darmadağın etti
21:49
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi’ni YPG’den temizledi
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi
21:22
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
20:52
Trump: Suriye hükümeti, YPG’nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ’lı mahkumları yakaladı
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 01:48:51. #7.11#
SON DAKİKA: New York Borsası Sert Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.