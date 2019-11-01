New York'ta Cadılar Bayramı yürüyüşü
6 saat önce
Yürüyüşe katılanların hazırlık yapması Yürüyüşten detay Dans gösterileri NEW YORK - New York'ta geleneksel olarak düzenlenen ve "Cadılar Bayramı" olarak bilinen Halloween yürüyüşü, renkli görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:03 Kaynak: AA
Yürüyüşe katılanların hazırlık yapması
Yürüyüşten detay
Dans gösterileri NEW YORK - New York'ta geleneksel olarak düzenlenen ve "Cadılar Bayramı" olarak bilinen Halloween yürüyüşü, renkli görüntüler oluşturdu. Çizgi film, film ve öykü kahramanlarının yanı sıra gerçek kişi ve karakterlerden de esinlenen katılımcıların olduğu yürüyüş, dans gösterilerine de sahne oldu.
Deniz Akkaya, kızı 29 Ekim'de Cadılar Bayramı'ndan bahseden Cengiz Semercioğlu'na sert çıktı "Kötü muamele görüyorum" diyen Trump, New York'taki ikametini Florida'ya aldırdı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin Cadılar Bayramı'nı kutladığı için sosyal medyada linç edildi Metroda kutlama yapanların tacizine uğrayan cübbeli vatandaşa videolu destek