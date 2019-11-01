Son Dakika Haberleri: New York'ta Cadılar Bayramı yürüyüşü
Son Dakika Güncel New York'ta Cadılar Bayramı yürüyüşü

New York'ta Cadılar Bayramı yürüyüşü

6 saat önce

Yürüyüşe katılanların hazırlık yapması Yürüyüşten detay Dans gösterileri NEW YORK - New York'ta geleneksel olarak düzenlenen ve "Cadılar Bayramı" olarak bilinen Halloween yürüyüşü, renkli görüntüler oluşturdu.

Yürüyüşe katılanların hazırlık yapması

Yürüyüşten detay

Dans gösterileri NEW YORK - New York'ta geleneksel olarak düzenlenen ve "Cadılar Bayramı" olarak bilinen Halloween yürüyüşü, renkli görüntüler oluşturdu. Çizgi film, film ve öykü kahramanlarının yanı sıra gerçek kişi ve karakterlerden de esinlenen katılımcıların olduğu yürüyüş, dans gösterilerine de sahne oldu.

New York'ta Cadılar Bayramı yürüyüşü

Cadılar Bayramı, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deniz Akkaya, kızı 29 Ekim'de Cadılar Bayramı'ndan bahseden Cengiz Semercioğlu'na sert çıktı
"Kötü muamele görüyorum" diyen Trump, New York'taki ikametini Florida'ya aldırdı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin Cadılar Bayramı'nı kutladığı için sosyal medyada linç edildi Metroda kutlama yapanların tacizine uğrayan cübbeli vatandaşa videolu destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 13:17:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: New York'ta Cadılar Bayramı yürüyüşü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]