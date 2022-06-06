Nijerya'da, dün düzenlenen kilise saldırısı protesto edildi - Son Dakika
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Nijerya'da, dün düzenlenen kilise saldırısı protesto edildi

06.06.2022 17:05
Nijerya'da, dün düzenlenen kilise saldırısı protesto edildi

Nijerya'nın güneyindeki Ondo eyaletinde, dün kilisede en az 50 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı nedeniyle protesto düzenlendi.

Nijerya'nın güneyindeki Ondo eyaletinde, dün kilisede en az 50 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı nedeniyle protesto düzenlendi.

Nijerya Hristiyan Birliğinin (CAN) çağrısıyla Ondo eyaletinin Owo bölgesinde toplanan eylemciler, dün kiliseye yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Eylemciler, saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti.

Saldırının düzenlendiği kilisenin önünde toplanan eylemciler, ellerinde "Hristiyanları öldürmeyi bırakın", "Nijerya'daki güvensizliği acilen ele alın" ve "Hayatımızla siyaset yapmayın" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

CAN Ondo Eyalet Başkanı Joshua Oladapo, yaptığı açıklamada, uluslararası toplumdan, Nijerya'da artan güvenlik sorunları kontrolden çıkmadan, müdahale etmesini istediklerini belirtti.

Saldırının ardından bölgedeki hastanelerin yaralıların tedavisiyle boğuştuğunun altını çizen Oladapo, ülke çapındaki liderleri kiliselere yönelik saldırılara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Dün, Nijerya'nın Ondo eyaletinde, kimlikleri henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin Owo bölgesindeki Katolik kilisesinde ibadet eden sivillere düzenlediği saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da, dün düzenlenen kilise saldırısı protesto edildi
Nijerya'da, dün düzenlenen kilise saldırısı protesto edildi
Nijerya'da, dün düzenlenen kilise saldırısı protesto edildi
Nijerya'da, dün düzenlenen kilise saldırısı protesto edildi
Nijerya'da, dün düzenlenen kilise saldırısı protesto edildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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