Nijerya'nın Katsina eyaletinde güvenlik sorunları nedeniyle 69 sağlık merkezi kapatıldı - Son Dakika
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Nijerya'nın Katsina eyaletinde güvenlik sorunları nedeniyle 69 sağlık merkezi kapatıldı

06.07.2022 01:34
Nijerya'nın Katsina eyaletinde güvenlik sorunları nedeniyle 69 sağlık merkezi kapatıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Katsina eyaletinde artan güvenlik sorunları nedeniyle 70'e yakın sağlık merkezinin kapatıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Katsina eyaletinde artan güvenlik sorunları nedeniyle 70'e yakın sağlık merkezinin kapatıldığı bildirildi.

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Katsina Sekreteri Dr. Shamsudeen Yahaya, yaptığı açıklamada, eyalette artan silahlı saldırıları nedeniyle 69 sağlık merkezinin kullanılmaz hale geldiğini belirtti.

Batsari bölgesindeki sağlık merkezlerinin silahlı kişilerin tarafından tamamen yakıldığını aktaran Yahaya, "Bölgedeki sağlık tesislerinin çoğu zalimler tarafından ele geçirildi ve bu tür tesislerde bulunan güneş enerjili buzdolapları onlarına kullanımına dönüştürüldü" dedi.

Yahaya, eyalette bazı sağlık çalışanlarının da kaçırıldığını belirterek, etkilenen bölgelerdeki işçiler tarafından yeniden görevlendirme taleplerinin arttığını ifade etti.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Silahlı çeteler ise bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

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Kaynak: AA

Batı Afrika, Nijerya, Güncel, Son Dakika

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