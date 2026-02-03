Niscemi'de Toprak Kayması Devam Ediyor - Son Dakika
Niscemi'de Toprak Kayması Devam Ediyor

03.02.2026 15:40
Sicilya'daki Niscemi ilçesinde büyük toprak kayması sonrası zemindeki hareketlilik sürüyor.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Caltanissetta vilayetine bağlı Niscemi ilçesinde bazı evleri yutan büyük toprak kaymasının ardından zemindeki hareketliliğin yavaş da olsa devam ettiği belirtildi.

Ülkenin güney kıyılarında 18-25 Ocak'ta etkili olan Harry Kasırgası'nın beraberinde getirdiği yoğun yağışların ardından Niscemi ilçesinin batı cephesinde geçen hafta yaşanan toprak kaymasına ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor.

İtalya Sivil Savunma Direktörü Fabio Ciciliano, bir radyo programına yaptığı açıklamada, Niscemi'de toprak kaymasındaki hızın yavaşladığını ancak halen zemindeki hareketliliğin sürdüğünü, dolayısıyla ilçede normale dönüş için bir zaman belirlemenin "erken" olduğunu ifade etti.

Ciciliano, "İtalyan Uzay Ajansı ve Arjantin Uzay Ajansından gelen uydu görüntülerinin de desteğiyle heyelanı izliyoruz. Bu uydular, uzun vadeli bir değerlendirme yapmanın ne zaman mümkün olacağına dair kesin bilgiler sağlayacak. Ancak, heyelan bölgesinde su olduğu sürece, o heyelan hareket etmeye mahkumdur." ifadesini kullandı.

Yerel halk, geri dönemeyecekleri evlerinden eşyalarını kurtarmaya çalışıyor

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Niscemi Belediyesi sadece dün 352 yardım ve kurtarma talebi alırken, ilçede heyelan riskinin yüksek olması sebebiyle "kırmızı bölge" içinde kalan evlerine geri dönemeyecek olan vatandaşların eşyalarını kurtarma çalışmaları da itfaiye, sivil savunma, askeri birliklerin desteğiyle sürüyor.

Bölgenin aşırı tehlikeli olması nedeniyle heyelan cephesinin ilk 50 metresinde bulunan binalardan kişisel eşyaların kurtarılmasının hala mümkün olmadığı aktarıldı.

Bu arada, toprak kaymasının yaşandığı ilçenin batısındaki 4 kilometrelik hatta oluşan uçurumun kenarında duran otomobilin de bugün devam eden heyelanın etkisiyle düştüğü belirtildi.

Öte yandan, heyelandan sadece ilçe merkezinin değil aynı zamanda ilçenin etrafındaki tarım arazilerinin de etkilendiği ifade edildi. İlçenin batı kesimindeki toprak kayması nedeniyle arazi yapıları bozulurken, buralara giden yolların da zarar görmesi sebebiyle tarım sektörünün tam anlamıyla işleyemediği kaydedildi.

Niscemi'deki toprak kayması

Niscemi'nin batı kesiminde 25 Ocak'ta 4 kilometre uzunluğundaki hatta yaşanan toprak kayması sebebiyle ilk aşamada, yaklaşık 1500 kişi yerinden tahliye edilmiş, yüksek riskli muhitler kırmızı bölgeye alınmıştı. Başbakan Giorgia Meloni ve siyasi parti liderleri ilçeyi ziyaret ederken, hükümet, yardım ve destek sözü vermişti.

Ayrıca, Gela Cumhuriyet Savcılığı da Niscemi'deki heyelanla ilgili "ihmal sonucu felaket" ve "heyelan sonucu zarara yol açma" suçlamaları kapsamında soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

