Son Dakika Haberleri: Nizip Belediye Başkanı Sarı Görevine Başladı

Nizip Belediye Başkanı Sarı Görevine Başladı

16 dakika önce

AK Parti'den Nizip Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Sarı, görevine başladı.

Nizip Belediye Başkanı Sarı Görevine Başladı, System.String[]
AK Parti'den Nizip Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Sarı, görevine başladı.

Nizip Adalet Sarayı'nda düzenlenen törende, Mehmet Sarı ile İl Genel Meclisi ve belediye meclis üyelerine mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Neziha Baş verdi.

Sarı, burada yaptığı açıklamada, seçim sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, kazananın Nizip olduğunu söyledi.

Nizip için çok çalışacağını belirten Sarı, "Allah'ın izni ve bizlere gönül veren vatandaşlarımızın desteği ile Cumhur İttifakı olarak seçimden zaferle çıktık. Şimdi vatandaşlarımız bize destek verdi. Bundan sonra da biz durmadan çalışıp vatandaşlarımızın bize vermiş olduğu desteği boşa çıkarmayacağız." diye konuştu.

Daha sonra Eşi Betül Sarı ile belediyeye gelen Mehmet Sarı'yı, 15 yıldır Nizip Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hacı Fevzi Akdoğan, personel karşıladı.

Sarı, burada yaptığı konuşmada, başkan seçilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, Akdoğan'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Akdoğan da Nizip'te hizmetlerin en iyi şekilde devam edeceğine inandığını belirterek, Mehmet Sarı ile milletvekilliğinden beri mesai arkadaşı olduklarını kaydetti.

Sarı'nın aldığı bayrağı en yükseğe çıkaracağına inancının tam olduğunu ifade eden Akdoğan, "Şimdiye kadar yaptığımız hizmetlerin daha fazlasını yapacaktır. Bunun için gözüm arkada kalmayacak. Bundan sonra da belediye başkanımız gerekeni yapacaktır. Allah hayırlı ve uğurlu eylesin." dedi.

Akdoğan, daha sonra görevi Mehmet Sarı'ya devretti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:05 Kaynak: AA

AK Parti, Mehmet Sarı, Nizip, Güncel
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