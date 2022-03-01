Nizip'te mahalle buluşmaları devam ediyor - Son Dakika

Nizip Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Mahalle Buluşmaları Toplantısı" devam ediyor.

Belkıs Mahallesi taziye evinde düzenlenen ve tüm daire amirlerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, bu tür çalışmalarla mahallerdeki sorunlara yerinde çözüm bulduklarını belirtti.

Etkinlik sayesinde mahalle sakinleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Çağlar, amaçlarının mahallelerde yaşanan sorunları vatandaşlardan birebir duymak ve çözüm üretmek olduğunu söyledi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise mahalleye yapılan ve planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Başkan Sarı, bu tür toplantıların mahalle sakinleri ile kurumlar arasındaki engelleri ortadan kaldırdığını söyleyerek, katılımlarından dolayı tüm mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Toplantı, taleplerin iletilmesi ile son buldu.

Toplantıya, Belediye Başkan yardımcısı Hakan Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Bora Ağırtıcı, İlçe Jandarma Komutanı Beyazıt Kalıçlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş kurum amirleri, Mahalle Muhtarı Hüseyin Taş ve mahalle sakinleri katıldı.