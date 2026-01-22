Nusaybin'den Türk Bayrağına Tepki - Son Dakika
Nusaybin'den Türk Bayrağına Tepki

22.01.2026 16:20
Nusaybin esnafı, Suriye'den gelen YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısını kınadı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde esnaf, Suriye sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarınca Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşları tarafından Türk bayrağına yönelik yapılan saldırıya, ilçedeki esnaf tepki gösterdi. Saldırının Suriye tarafından yapıldığını söyleyen esnaf Seyfettin Gültekin, "Ülkemize ve devletimize karşı Suriye tarafından yapılan bir saygısızlık, Nusaybin'e lanse ediliyor. Nusaybin'de hiçbir şekilde bayrak indirme ya da bayrak provokasyonu olmamıştır. Biz Nusaybin esnafı olarak bugüne kadar bayrağa karşı herhangi bir saygısızlığa şahit olmadık. Yaklaşık 6 yıldır burada asılı bayraklarımız var ve esnafımız her yıl bu bayrakları değiştirip yeniliyor. Esnafımız bayrağına, toplumuna ve devletine sahip çıkan bir toplumdurö dedi.

'NUSAYBİN, DEVLETİNE VE MİLLETİNE SAHİP ÇIKAN BİR TOPLUMDUR'

Türk bayrağına yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu ifade eden Gültekin, "Şehrimize ve Nusaybin'e yapılan bu saygısızlığı kabul etmiyoruz. Bu olayın Nusaybin ile hiçbir ilgisi yoktur. Nusaybin, devletine ve milletine sahip çıkan bir toplumdur. Kabul edilemeyecek bir durumdur. Nusaybin çok eski, duyarlı bir esnaf kültürüne sahiptir. İlçemiz, dünyanın ilk açık pazarının kurulduğu, ticaretin başladığı şehirlerden biridir ve tarih boyunca devletine sahip çıkmıştır. Devletimizin de Nusaybin'e sahip çıkmasını istiyoruz. Herkesi Nusaybin'e davet ediyoruz, gelsinler görsünler, tanısınlarö diye konuştu.

'BAYRAK HEPİMİZİN BAYRAĞI'

Esnaf Selman Yıldırım, ilçede her iş yerinde bayrağın olduğunu belirterek, "Bayrakla ilgili Nusaybinli herhangi bir kişinin hiçbir bilgisi ya da dahili yoktur. Olayın Suriye tarafından gelen kişilerce yapıldığı bellidir. Bu, Nusaybin'i lekelemek için yapılmaktadır. Bizim ilçemizde hiçbir zaman bayrak indirilmemiştir, indirilmez de. Bayrak hepimizin bayrağıdır, Türk bayrağıdır. Biz bu bayrağın altında yaşıyoruz ve bunu kesinlikle kınıyoruz. Çocuklarımız bile bize 'Baba ne oldu' diye soruyor. Bayrak indirme olayı var ama bizimle hiçbir ilgisi yok. Nusaybin'in bayrakla ilgili bir sorunu olsaydı çarşıda her dükkanın önünde bayrak olmazdı. Herkesin iş yerinde bayrak varö dedi.

Yaşanan olayın Nusaybinlileri derinden üzdüğünü ifade eden esnaf Abdulvahap Er ise şöyle konuştu:

"Nusaybin'in farklı kimliklerin barış içinde yaşadığı bir ilçe olduğunu vurgulayarak, "Alevi'siyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Süryani'siyle hep birlikte yaşamış bir kenttir. Hiçbir zaman bayrakla ilgili bir sorun yaşanmamıştır. Ne dün ne bugün ne yarın. Bu olay Nusaybinlileri derinden üzmüştür.ö

Haber- Kamera: Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Suriye, YPG, Son Dakika

