Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Barış Pınarı Harekatına dualarla destek oldu
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Öğrenciler Barış Pınarı Harekatına dualarla destek oldu

27 dakika önce

Bursa'da Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, bu sabah ilk derslerinde Fetih suresini okuyarak derse başladı.

Öğrenciler Barış Pınarı Harekatına dualarla destek oldu, System.String[]

Bursa'da Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, bu sabah ilk derslerinde Fetih suresini okuyarak derse başladı.


Demirtaş Mahallesinde bulunan Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, sınır ötesi operasyonda olan Mehmetçiğe manen destek olmak için kahraman ordumuz için Fetih suresini okuyarak derse başladı. Öğrenciler, "Allah ordumuza düşman topluluğu karşısında yardım etsin, muzaffer kılsın" diye dua etti. - BURSA

Ali Osman Sönmez, Osmangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:56 Kaynak: İHA
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