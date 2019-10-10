Öğrenciler Barış Pınarı Harekatına dualarla destek oldu
27 dakika önce
Bursa'da Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, bu sabah ilk derslerinde Fetih suresini okuyarak derse başladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:56 Kaynak: İHA
Bursa'da Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, bu sabah ilk derslerinde Fetih suresini okuyarak derse başladı.
Demirtaş Mahallesinde bulunan Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, sınır ötesi operasyonda olan Mehmetçiğe manen destek olmak için kahraman ordumuz için Fetih suresini okuyarak derse başladı. Öğrenciler, "Allah ordumuza düşman topluluğu karşısında yardım etsin, muzaffer kılsın" diye dua etti. - BURSA
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